صور.. إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بمدينة نويبع

شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نويبع في جنوب سيناء، اليوم حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع قسم شرطة نويبع وكافة الجهات المعنية.

وقال علي الشحات رئيس مدينة نويبع، إن الحملة استهدفت 15 حالة تعد على حرم لطريق والشاطئ العام بمنطقة أم مريخة، على مساحة 150 ألف متر مربع.

وأوضح أن التعديات عبارة عن برجولات، ومظلات، وكافتيريات متهالكة، وأسوار من الدبش لعدد 15 مخيم لا يصلحون للسكن وجرى تنفيذ جميع قرارات الإزالة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيو.

وأكد أن الأرض أصبحت تابعة لهيئة التنمية السياحية" جهة الولاية" والتي أصبحت منوطة بمنع أي تعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ اللازم ضد المعتدين.