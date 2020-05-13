بعد نقلها للجامع الأزهر.. وقف إقامة التراويح من عمرو بن العاص

أعلنت وزارة الأوقاف أنّه سيتم بث صلاة التراويح إذاعيًّا من الجامع الأزهر طوال العشر الأواخر من رمضان، وذلك في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع عمرو بن العاص لمدة 10 أيام متتابعة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّه سيتم الانتقال إلى الجامع الأزهر لبث صلاة التراويح إذاعيًّا منه طوال العشر الأواخر من رمضان، سائلة المولى عز وجل أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع، أنّه لا صلاة تراويح من مسجد عمرو بن العاص بدء من اليوم وحتى نهاية رمضان، فعلة فتح مسجد عمرو العاص للصلاة كانت إعطاء جو روحاني من خلال بث التروايح بالإذاعة، والبث من عمرو بن العاص أو الجامع الأزهر أيهما هو نفس الهدف.

وتابع أنّ هذا الأمر يأتي في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، من بداية عملية نقل البث، مؤكدا أنّ هدف رؤية المؤسسات الدينية سواء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء واحد، في التعامل مع الظروف الراهنة.