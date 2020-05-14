أبرزها من الكويت.. رحلات استثنائية للعالقين بالخارج اليومين الماضيين

وصل عدد من الرحلات الاستثنائية، خلال اليومين الماضيين، في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وجاءت الرحلات التي وصلت إلى مصر كالتالي:

-وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، رحلتان لطيران الجزيرة، قادمتان من الكويت، على متن كل واحدة 160 راكبًا مصريًا.

-وصلت رحلة قادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية، على متنها 102 مصري.

-وصل إلى مطار القاهرة الدولي، 195 من المصريين العالقين في الكويت.

-وصل من السعودية 85 من العالقين.

-180 من العالقين في الإمارات، وصلوا على 3 رحلات استثنائية، وجرى نقلهم إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي لقضاء 14 يوما هناك.

-يصل عدد اجمالي العائدين خلال هذه الفترة، إلى أكثر من 16 ألف مصري.

-أعداد المصريين الذين يعودون كبيرة للغاية، إذا ما قرنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة.

-الدولة اتخذت كل الإجراءات لتجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية.