"تعليم الوادي الجديد" تتسلم 28 ألف بحث ورقي وإلكتروني من الطلاب

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، حتى اليوم الأربعاء، 28 ألف و100 بحثًا إلكترونيًا وورقيًا من طلبة المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس "الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس- بلاط".

وقال صلاح ميرغني، مدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالي ما جرى تسلمه إلكترونيًا وورقيًا بلغ نسبة 74.6% من إجمالي المستهدف استلامه من الطلبة وهو 37 ألف و630 بحثًا على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف ميرغني، أنه جرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم خلال تسليم المشروعات البحثية بالمدارس لصفوف المراحل التعليمية المختلفة، حيث يجري التسليم إلكترونيًا، وكذلك ورقيًا لمن تعذر عليهم التسليم الإلكتروني، حيث تأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأشار ميرغني، إلى التشديد على ضرورة ارتداء المعلمين بالمدارس المستلمين للمشروعات البحثية لجميع المهمات الوقاية اللازمة حفاظًا على سلامه الجميع من فيروس كورونا.