تعليم جنوب سيناء يستعد لوضع خطة امتحانات الثانوية العامة

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه جار التنسيق لعقد اجتماع موسع بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، بحضور كافة الجهات المعنية، لوضع خطة التنسيق لانطلاق امتحانات الثانوية العامة وأليات لتنفيذ شروط وضوابط وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات.

وأوضح أنه سيجرى اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19" داخل اللجان، وأيضا داخل استراحات المراقبين لضمان سلامة الجميع.

وقال وكيل الوزارة، إنه من المقرر أن يؤدي امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام 714 طالبا وطالبة على مستوى كافة الإدارات التعليمية داخل 7 لجان، بداية من الأحد الموافق 7 يونيو المقبل.

وأضاف أنه تم طبع أرقام الجلوس من المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وتوزيعها على جميع المدارس، وجرى تسليمها للطلاب عن طريق بطاقة الرقم القومي للتأكد من هوية الطالب.

وأشار إلى أنه جرى تعقيم وتطهير جميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية، أكثر من مرة للتأكد من القضاء على الفيروس.