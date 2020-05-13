ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 6783 حالة

سجلت السلطات الإيرانية، 50 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و1958 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وأعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران إلى 6783 والإصابات إلى 112 ألفا و 725 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6733 حالة، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 110767 حالة، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية.

يأتي ذلك فيما نفى وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، خلال تصريح صحفي نقله التلفزيون الإيراني، أن المرشد "اقترح فتح المساجد خلال ليالي العشر، في حال ارتأت اللجنة الوطنية، إمكانية أو طريقا لذلك، من الناحية الصحية، مع تطبيق بروتوكولات صارمة لتجنب تفشي بالفيروس"، مضيفا أن وزارة الصحة عقدت اجتماعا لدراسة توصية المرشد، وقررت فتح المساجد خلال ليالي العشر منذ منتصف الليل وحتى الثانية فجرا.