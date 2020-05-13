توريد 85 ألف طن قمح بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إنه جرى توريد 85 ألفا و967 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات له، إلى أن استلام محصول القمح من المزارعين يجري وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشارت مديرية التموين في سوهاج إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تتابع باستمرار عمليات توريد الأقماح من المزارعين، لحل أية معوقات قد تحدث.