فيديو.. القبض على 3 مصريين حرضوا على التجمع والاحتجاج بالكويت

نشر موقع "أول نيوز"، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر من خلاله القبض على 3 مصريين حرضوا على التجمع والاحتجاج بالكويت أثناء تواجدهم بالحجر الصحي.

القبض على 3 مصريين حرضوا على التجمع والاحتجاج



وزارة الداخلية: اثناء قيام مسؤولي مقر الإيواء بتلاوة أسماء المغادرين قام بعض المتواجدين بعمل تجمع ومحاولة التعدي على أحد الضباط وتم التعامل معهم فوراً من قبل رجال الأمن والسيطرة على الموقف وتفريقهم #أول pic.twitter.com/6FsZpogmKu — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) May 13, 2020

وأوضح الموقع نقلا عن وزارة الداخلية الكويتية أنه أثناء قيام مسؤولي مقر الإيواء بتلاوة أسماء المغادرين تجمع بعض المتواجدين وحاولوا التعدي على أحد الضباط، وتم التعامل معهم فورا من قبل رجال الأمن والسيطرة على الموقف وتفريقهم.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار الساعات الماضية، 3 رحلات طيران سيرتها طيران الكويت، أمس، لإعادة 515 مصريا من العالقين في الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت الرحلة رقم KU1417 التابعة للخطوط الكويتية، ظهر أمس، قادمة من الكويت على متنها 195 مصريا، وجرى إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.

كما وصلت الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من هناك أيضا وعلى متنها 160 مصريا من العالقين هناك، عصر أمس.