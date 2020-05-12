صور.. وصول الفوج العاشر للعائدين من الكويت للمدينة الجامعية

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورا لوصول الفوج العاشر من العائدين من الكويت للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

ودوّن يونس عبر صفحته: "وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، فجر أمس، الفوج العاشر، من المصريين العائدين من الكويت، لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم".

وتابع: "كان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الذي استقبلهم بالورود واطمأن على عملية تسكينهم وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم، من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، ووجّه بتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات لهم، وتوفير سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع".

وكانت جامعة القاهرة استقبلت حتى أمس 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وجرى تسكينهم وتوفير سبل الإقامة والإعاشة لهم، إذ جرى إعداد عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار 24 ساعة، وتوفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتوزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.