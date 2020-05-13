غدا.. العالم يتوحد للصلاة والدعاء من أجل رفع وباء كورونا

يتوحد العالم غدا الخميس للصلاة والدعاء من أجل رفع وباء كورونا بمشارك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وسط ترحيب ومشاركة دولية كبري وذلك تلبية لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء والتضرع لله بصوت واحد ليكشف الله السوء عن الإنسانية جمعاء.

وقال الإمام الأكبر، في تغريدة له: "أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة".

وقال البابا فرنسيس: "فلتتذكروا أنه في 14 مايو، سوف يتحد جميع المؤمنين معًا، مؤمنين ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية".

وأعلنت الكنائس المصرية "الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية" اتحادها مع الدعوة. ويشارك في الصلاة كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، وسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، وأنطونيو غوتيريس، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، وبالإضافة إلى زعماء الأديان الستة في إندونيسيا، كذلك أعضاء المجلس الإسلامي النيجيري، والدكتور عبدالصمد اليزيدي، الأمين العام للمسلمين بألمانيا، والشيخ زيان مهاجري، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، والشيخ محمد صلاح الدين المستاوي، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بتونس، والشيخ يحيى بلافيتشيني رئيس الكوريس، والجماعة الدينية الإسلامية بإيطاليا، العضو التنفيذي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بأبو ظبي.

كما يشارك ميجيل موراتينوس، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، والشيخ صالح بن عمر الكعبي، مفتي زنجبار بتنزانيا، كذلك اتحاد الجامعات الأفريقية، ومفتي كوسوفر.

ومن مصر يشارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والنائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة السابق، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والقس رفعت فتحي، سكرتير عام سنودس النيل الإنجيلي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في مجلس الكنائس المصرية، والكاتب والمفكر جمال أسعد، والكاتب والمفكر كمال زاخر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك في مصر.

فيما قال المونسنيور يؤانس لحظي، السكرتير الشخصي لبابا الفاتيكان، وعضو اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، في تصريحات له، أنه ليس هناك نص أو شكل معين للصلاة، كل على حسب دينه ومعتقده وبالطريقة التي يراها مناسبة له.