بالأرقام.. نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مطلع عام 2019، دعوته للحكومة والمجتمع المدني، للتنسيق من أجل توفير "حياة كريمة"، للفئات الأكثر احتياجا بكل محافظات الجمهورية.

وكانت دعوة الرئيس، مدفوعة بإيمانه الشديد بدور المواطن المصري، في نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحمله لتبعات هذه الإجراءات، وصولا إلى وضع مصر على المسار الصحيح، تمهيدا لانطلاقة كبرى، يجني ثمارها الجميع.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى للمبادرة، تشهد نشاطا ملحوظا، مضيفا لـ"الوطن"، أن نسبة إنجاز استثمارات المبادرة مرتفعة، وتسير بخطى جيدة فى القرى المستهدفة، وهى كالتالي بالأرقام:

- 3.37 مليار جنيه إجمالي استثمارات المبادرة خلال العام المالي 2019/2020.

- 6700 مشروع داخل المبادرة وتشمل قطاعات التنمية المحلية والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي وخلق فرص عمل.

- 143 قرية فى 11 محافظة تدخل فى المرحلة الاولى للمبادرة.

- 60 قرية بمحافظة أسيوط و11 فى الدقهلية و10 فى القليوبية، و9 فى الأقصر، و8 فى مطروح، و7 بالمنيا والوادى الجديد 6، والبحيرة 5، وأسوان 4، و3 فى قنا

- 1.8 مليون مواطن، يستفيدوا من مشروعات المرحلة الأولى.

-1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ.

- 45 وحدة صحية ذات كفاءة.

- 90 مليون جنيه تمويل لمشروعات صغرى وقروض.

- 11 مليون جنيه، لتوفير تدريب مهني وحرفي.

- 92 قرية تشهد تحسين شبكات الطرق، وخدمات الإنارة لربطها بالمحافظات.

- 32 ألف مواطن أولى بالرعاية، يستفيد من الخدمات الطبية المجانية.

- 16 ألف منزل رفع كفاءة وتركيب الأسقف.

- 9400 وصلة صرف صحي ومياه شرب، تركيبها مجانا.