"فيس بوك" تحظر حساب الرئيس الشيشاني على إنستجرام

أعلنت شركة "فيس بوك" حظر حساب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف على "إنستجرام"، وقال ممثل شركة "فيس بوك" التي تمتلك شبكة "إنستجرام" حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الروسي " لينتا.رو" اليوم، إن الحذف كان بسبب العقوبات المفروضة على الرئيس الشيشاني، مشيرا إلى أن الشركة تتصرف في إطار القانون الأمريكي.

وأضاف ممثل الشركة: "في هذه الحالة، حذفنا حسابات الشخص الخاضع للعقوبات، تماما كما فعلنا مع حسابات مماثلة في وقت سابق".

يُذكر أنه جرى حظر صفحات "إنستجرام" و"فيس بوك" الخاصة بقاديروف في ديسمبر 2017 بسبب العقوبات، التي فرضتها عليه الحكومة الأمريكية، لكن جرى رفع الحظر بعد 11 شهرا عن حساب رئيس الشيشان لفترة وجيزة، وفي وقت لاحق وصف المتحدث باسم "انستجرام" العودة المؤقتة لصفحة قاديروف بأنه خطأ، ومن ثم تم حظرها مرة أخرى.