الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف يؤدي مناسك الحج بدعوة من الملك سلمان

وصل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف إلى جدة أمس تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لآداء فريضة الحج وكان في إستقباله في مطار جدة الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير جدة.

وفور وصوله انتقل قاديروف والوفد المرافق له لمكة المكرمة لآداء طواف القدوم حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات السعودية.

وأعلن قاديروف عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أنه سيلتقي العاهل السعودي وولي عهده فور انتهائه من مناسك الحج للتباحث والتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين.