الكويت تعلن الإغلاق الفوري للبقالات خلال الحظر الشامل

أعلنت بلدية الكويت، اليوم، الإغلاق الفوري للبقالات تبيع للجمهور خلال فترة الحظر الشامل إذ يتوجب عليها فقط التوصيل في المنطقة عقب استقبال الطلبات عبر الهاتف أو وسائل التواصل الإلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت البلدية، في بيان صحفي، أن الفرق الرقابية بالمحافظات الست تواصل الكشف على البقالات والأسواق الموازية؛ للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا للقرار الإداري (رقم 810 لسنة 2020).

وذكرت أن الفرق الرقابية تلزم الأسواق المركزية والبقالات بارتداء العاملين فيها للقفازات والكمامات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بناء على القرارات الصادرة عن السلطات الصحية.

وأفادت أن الفرق الرقابية أعادت التنظيم في الأسواق المركزية والعمل بشكل طبيعي مشيرة إلى التزام العديد من الأسواق بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة فضلا عن التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية.

ودعت البلدية أصحاب البقالات والأسواق الموازية إلى تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية وفقا للقرارات والتعاميم الصادرة تجنبا للمخالفة والغلق الفوري.