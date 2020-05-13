متحدث النواب ينفي إصابته بكورونا: أنا بخير وقاعد في بيتي مع ولادي

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنّه بخير ولم يصب بعدوى فيروس كورونا، متابعا: "أنا بخير وقاعد في بيتي مع ولادي، ومعنديش كورونا".

وأضاف حسب الله، لـ"الوطن": "مبتحركش من غير الكمامة الطبية، عشان أحمي مفسي واللي حواليا، ومحاولة إثارة شائعات مغرضة في التوقيت ده أمر غير لائق".

وعن تعرضه أول أمس لحادث تصادم أثناء قيادته لسيارته الخاصة، مع تاكسي أجرة في ميدان الدقي بمحافظة الجيزة، قال: "أنا بخير وتوجد إصابات طفيفة، كنت أمارس عملي مع أبناء دائرتي الانتخابية شبرا الخيمة".

ووجّه حسب الله، التحية لأبناء وجماهير دائرته الانتخابية، وجميع قيادات وأعضاء مجلس النواب، وقادة وقيادات الأحزاب السياسية، وقيادات وكوادر وشباب حزب الحرية المصري، والإعلاميين والصحفيين الذين تواصلوا معه هاتفيا للاطمئنان عليه.

وأوضح النائب، أنّ المجلس سيواصل عقد جلساته البرلمانية يومي الأحد والاثنين المقبلين، للانتهاء من عدد من مشروعات القوانين العالقة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.