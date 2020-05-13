وكيل "خطة النواب": لم نعزل صحيا.. وكل نائب خالط "فراج" عارف نفسه

نفى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أثير حول فرض عزل صحي على أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، نتيجة اختلاطهم بالنائبة الدكتورة شيرين فراج والتي ثبت إصابتها بفيروس كورونا .

وقال "سالم"، لـ"الوطن": "لم نخالط النائبة شيرين فراج وكانت هناك مسافات آمنة في الجلوس داخل القاعة التي خصصت بعقد اجتماعات لجنة الخطة لنناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020-2021، وهذه الإجراءات الاحترازية تم التعامل بها داخل البرلمان لمواجهة جائحة كورونا".

وتابع: "النواب الذين جلسوا بجوار النائبة والتي نتمنى لها الشفاء العاجل أدرى بأنفسهم، وهم الأولى بالفعل بالإعلان عن اتخاذهم قرار العزل الذاتي لتظهر الحقائق".

ووصف "سالم"، ما اثير حول مطالبة مجلس النواب لأعضاء لجنة الخطة بالبرلمان بالعزل الذاتي، بـ"غير دقيق"، قائلا إنه "إذا انعقدت الجلسات البرلمانية في موعدها الأحد المقبل، وهو ما استقر عليه الأمر حتى الآن، سنكون أول الحاضرين ولاسيما أن المجلس سييناقش عددا من القوانين التي انتهت لجنة الخطة من مناقشتها وترتبط ارتباطا وثيقا بتداعيات فيروس كورونا".

وكان النائب محمد فؤاد أعلن عن اتخاذه قرار العزل الذاتي، حيث تصادف جلوسه إلى جوار الدكتورة شيرين فراج في اجتماعات لجنة الخطة الأسبوع الماضي والذي خصص لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

يشار إلى أن النائبة شيرين فراج وهي إحدى النائبات النشيطات تحت قبة البر لمان، أصيبت بفيروس كورونا وتم إخضاعها لبروتوكول علاجي بمستشفى القصر العيني.