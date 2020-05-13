وكيل النواب عن استمرار الجلسات رغم إصابة نائبة بكورونا: عندنا شغل كتير

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النائبة شيرين فراج التي ثُبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليست عضوة في لجنة الخطة والموازنة كما يقول البعض لكنها حضرت اجتماع اللجنة الخميس الماضي.

ياسر عمر: لا مانع من إجراء تحليل كورونا لجميع النواب.. الأمر بيد وزارة الصحة

وأوضح وكيل البرلمان، أن "فراج" كانت ترتدي الكمامة لبعض الوقت وتخلعها بعد ذلك، وكانت متواجدة الاثنين في اجتماع اللجنة الاقتصادية وقبلها بيومين كانت موجودة في لجنة الصحة وظهرت دون كمامة.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يّعلم من كان متواجدا معها بالاجتماع، ولكن المجلس سيعود في موعده ولن يكون هناك أي تأجيل، فجميع النواب ملتزمون بالإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وأنهم يعقدون جلساتهم في لجنة الشورى وأقصى عدد نواب يحضر هو 40 نائباً.

وكيل البرلمان: عندنا شغل كتير.. سنستكمل الجلسات بدءا من الأحد المقبل

وأشار إلى أنه النواب يعقدون الاجتماعات وهم مرتدون الكمامات، فضلًا عن الكشف على الجميع بكاشف الحرارة في أثناء دخوله المجلس وبعد ذلك يتم التعقيم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على أتم استعداد لعمل تحليل فيروس كورونا وليس لديه أي مشكلة في ذلك، بل إن جميع أعضاء مجلس النواب يريدون عمل هذا التحليل ووزارة الصحة في يدها الأمر، مطالبا إياها بتوفير المعامل لإجراء تحليل لأعضاء مجلس النواب بعد إصابة نائبة بفيروس كورونا.

وأكد أن جميع أعضاء مجلس النواب سيتواجدون في المجلس بداية من الأحد المقبل لاستكمال الجلسات، قائلا "عندنا شغل كتير".

وأشار إلى أن يوم الأحد المقبل سيتم مناقشة 3 قوانين مهمة في لجنة الخطة والموازنة ولن يتأثر عمل البرلمان بإصابة نائبة بفيروس كورونا.

وأوضح أن النائب طلعت خليل هو الوحيد الذى سيُجلس لمدة 14 يومًا في البيت ولأنه كان جالسًا بجوار النائبة المصابة بكورونا وكان يتحدث معها، بينما باقي أعضاء المجلس بخير، ولا يوجد عزل لـ 14 أو 11 نائبًا كما نُشر على مواقع التواصل وبعض الصحف.