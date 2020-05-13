لجنة من "صحة أسيوط" والمحافظة لفحص وتقييم مستشفى ساحل سليم المركزي

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا بتشكيل لجنة بالتنسيق ومديرية الشئون وتحت إشراف المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط وذلك لفحص وتقييم المنشآت الصحية بالمحافظة لاعادة الانضباط لها والتأكد من تواجد العنصر البشري وتوافر الأدوية والمستلزمات وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية بمديرية الصحة بأسيوط لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عصمت نبيل، مدير وحدة مقدمة الخدمة ومدير إدارة التفتيش الفنى بالمديرية إن اللجنة بدأت عملها فى العاشرة صباحا حيث فاجأت مستشفى ساحل سليم المركزى وذلك للتأكد من تواجد العنصر البشري وتوافر الأدوية والمستلزمات ولتقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجدرة الأمراض المعدية.

وباشرت اللجنة أعمالها من فحص الموقع والاستقبال العام والأقسام الداخلية والعمليات والعناية والكلى والمبتسرين والصيدليات والمخزن والتأكد من توافر المستلزمات وأدوية الطواريء وإمكانيات كل قسم من أقسام المستشفى والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والجودة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات المستشفى وفحص بعض الشكاوي.

وفى سياق متصل، جرى عقد لقاء مع إدارة المستشفى والطاقم المعاون من أطباء وهيئة تمريض وفنيين وتم مناقشة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة وكذلك مناقشة خطة العمل والتصور للمرحلة المقبلة، والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية وجرى فحص بعض الشكاوى والمخازن والعهد ودفاتر الحضور والانصراف وتم التوجيه على عدد من النقاط المستحدثه الجاري تنفيذها بالتعاون مع إدارة المستشفى.