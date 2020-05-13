لافروف: سنواصل العمل على إنشاء آلية للتحقق من تنفيذ حظر البيولوجي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ستواصل العمل على إعداد آلية للتحقق من تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.

وقال لافروف، عقب اجتماع مجلس وزراء دول منظمة شنجهاي عبر الفيديو، اليوم، إن أفضل خيار لجميع أعضاء المجتمع العالمي، هو التوصل إلى اتفاق على إنشاء آلية للتحقق من تطبيق الاتفاقية العالمية لحظر الأسلحة البيولوجية والسامة، مشيرا إلى أن بلاده تواصل العمل في هذا المجال.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أنه منذ ما يقرب من 20 عاما ثابرت روسيا مع دول أخرى، في الدعوة إلى توقيع اتفاق بشأن إعداد بروتوكول مناسب لهذه لاتفاقية، بحيث يجرى تطوير آلية تحقق تسمح بمراقبة وضمان شفافية أنشطة جميع البلدان لمنع إنتاج الأسلحة البيولوجية والسامة.