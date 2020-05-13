فنان في المحكمة.. حكم بحبس أحمد عبدالله سنتين بسبب طليقته السورية

فنان ونجل فنان قدير، عرف طريقه للمحاكم أيضا بسبب زواجه من ملكة الجمال السورية سارة نخلة، وهو الفنان أحمد عبدالله محمود، والذي صدرت مؤخرا أحكاما بحبسه في دعاوى أقامتها طليقته واتهمته فيها بخيانة الأمانة، والضرب وغيرها من البلاغات والدعاوى.

ارتبط أحمد بسارة لفترة قاربت 3 سنوات، وظلا بعيدين عن أعين الجمهور وصفحات السوشيال ميديا، ثم بعد وصول الأمور بينهما إلى طريق مسدود، أعلنا انفصالهما وبدأت الحرب القضائية بينهما ببلاغات ودعاوى قضائية انتهت بصدور حكم مؤخرا من محكمة جنح أكتوبر بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من طليقته.

سارة نخلة، طليقة الفنان احتفلت بالحكم عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت: "اليوم يوم مميز بالنسبالي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال، بالصبر والاتكال على ربنا، والحمد لله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل أستاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم، حقي هايرجعلي، وبحكم محكمة، الحمد لله".

بدأت تلك الخلافات قبيل وقوع الطلاق، عندها توجهت سارة نخلة، لتحرر بلاغا ضد زوجها في 26 أكتوبر 2018، حمل الرقم 16125 جنح الدقي، تتهمه بالاعتداء بالضرب عليها، وعقب ذلك، اتهمت "حنان حماد البمبي"، والدة الفنان أحمد عبدالله، طليقة نجلها، بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التي حملت الرقم 9634 لسنة 2018.

وعقب ذلك اتهمته بخيانة الأمانة وحصلت على حكم قضائي بحبسه لمدة عامين، وكان الحكم قد صدر غيابيا، وتقدم بعدها أحمد عبدالله محمود بالاستئناف على الحكم، والذي قبلته المحكمة شكلا، وفي الموضوع قضت بتأييد الحكم الصادر من أول درجة بالحبس سنتين، وعلق الفنان على الحكم في تصريحات صحفية بقوله إنهم يسعون لإجراءت الصلح و"قريبا سنعلن عن انتهاء الأزمة".