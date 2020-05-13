"مياه القليوبية" تستقبل 17729 شكوى فى النصف الأول من عام 2020

استعرض المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، تقريرا عن تعامل الشركة مع شكاوى المواطنين في الفترة المنقضية من العام الجاري مؤكدًا أن حق الشكوى من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين وان الشركة تقوم بتلقى وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون وايضا يتم استقبال مقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية، أن الشركة استقبلت ورصدت خلال إدارة الخط الساخن والإدارة العامة للعلاقات العامة في النصف الأول من عام 2020 عدد 17729 شكوى تم حلها، مضيفا أن الشكاوى شملت 8003 مياه متمثلة في انقطاع أو تسريب أو ضعف أو كسر و259 جودة مياه و282 محاسبية و8962 صرف صحي من انسدادات وكسر مواسير، و223 شكوى لاتخص الشركة.

وأكد مجاهد أنه يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وشدد مجاهد على استمرار جهود القائمين على المنظومة بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لزيادة الثقة بين المواطن والشركة.