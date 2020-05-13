جامعة قناة السويس تعلن إنتاج أسماك بلطي بسعر 25 جنيها للكيلوجرام

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تماشيا مع خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تسعى الجامعة من خلال ما تمتلكه من إمكانيات للمشاركة في خطة الدولة لمواجهة هذا الأثر في الفترة المقبلة من خلال الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية، وذلك من خلال طرح منتجاتها عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وقال الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على مهد الإستزراع السمكي بالجامعة انة من خلال حرض الجامعة على المساهمة فى توفير المواد الغذائية يقوم معهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس بإنتاج أنواع متميزة من الأسماك ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.

وأكد الدكتور محمد التابعي أن المعهد يقوم حاليا ببيع الزريعة الفائضة عن احتياجات المعهد لأصحاب المزارع السمكية كما يقدم المعهد إنتاجه من السمك البلطي بأسعار تنافسية تتراوح بين 25 و30 جنيها للكيلو، مشيرا أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيتم طرح بلطي نيلي، وأن البيع يتم بالحجز المسبق.