في زمن كورونا.. كيفية التقدم بشكوى إلكترونية لمحافظة القليوبية

دفع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، محافظة القليوبية، لتعديل أساليب تلقي الشكاوى والرد عليها، بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة والمراكز والمدن والأحياء، وتحويلها للنظام الإلكتروني، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع تفشي المرض.

وأعلنت الإدارة، استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا، وإرجاء اللقاء الجماهيري للمحافظ مع المواطنين.

للتعرف على طرق التقدم بالشكاوى إلكترونيا، على المواطن اتباع عددا من الخطوات هي:

التقدم بالشكوى عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، على أن يكون التقديم والبحث عن الطلب أوالشكوى برقم الخدمة والرقم القومي.

وتستقبل الإدارة عقب ذلك، الشكاوى إلكترونيا، وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها، والرد على المواطنين إلكترونيا، من خلال نفس الموقع.