محافظ بنى سويف يشكر مؤسسة مستقبل الأمين لمساهماتها المجتمعية

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر لمؤسسة مستقبل الأمين التى يرأس مجلس إدارتها المهندس محمد الأمين، لمسهماتها المتواصلة في دعم جهود المحافظة في مجال دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مشيدا بمستوى المشاركة المجتمعية في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد تزامنا مع أزمة كورونا، حيث يساهم ويساند المجتمع المدني جهود الدولة وخطتها الشاملة لمجابهة تداعيات الأزمة، وذلك في أكثر من مجال ومنحى.

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة عمل من المؤسسة في حضور وكيلة وزارة التضامن احسان أبوزيد، التي أشارت إلى أن المؤسسة تدعم بـ 1800 وجبة يوميا يتم توزيعها على أهالي بني سويف بالقرى الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم، وقد دعمت المؤسسة بـ 7000 كرتونة مواد غذائية منها 1000 كرتونة تم توزيها على بعض الأسر بالعزل الذي كان مفروضا على قطاعين بقرية بني عفان، بجانب أن المؤسسة تقوم بذبح عجلين أسبوعيا لدعم الأسر بالأولى بالرعاية.