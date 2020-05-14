حظك اليوم الخميس 14-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على استكشاف النوايا والخفايا بسهولة كبيرة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تشغلك مشكلات عاطفية وعائلية ويملؤك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.