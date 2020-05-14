يوميات كورونا.. إصابات الوباء تتجاوز 4 ملايين شخص حول العالم

تجاوزت عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4 ملايين شخص.. إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في قارات العالم.

وقالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن حصيلة الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم تجاوزت 4,26 مليون شخص بحلول صباح اليوم.

وأشارت البيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 84,5 ألف إلى 4 ملايين و261955. وكانت الحصيلة اليومية السابقة قد بلغت 75,9 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

ووصلت حصيلة الوفيات إلى 292 ألفا و961 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و490 ألف شخص.

ألمانيا: تسجيل 798 إصابة جديدة بالوباء

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 798 إصابة جديدة بكورونا المستجد و101 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بمعدل 798 ليصل إلى 171306، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 101 ليصل إلى 7634.

وأظهرت البيانات تراجعا في معدل الإصابات اليومية بواقع 798 اليوم مقارنة باليوم السابق حيث بلغ 933 إصابة، كما تراجع معدل الوفيات عند 101 مقارنة بـ116 سجلها أمس الثلاثاء.

النرويج تفتح حدودها للسماح للأشخاص من الدول الأوروبية الأخرى بدخول الدولة الاسكندنافية

وفتحت النرويج حدودها للسماح للأشخاص من الدول الأوروبية الأخرى بدخول الدولة الاسكندنافية إذا كان لديهم إقامة هناك أو لديهم عائلة يبغون زيارتها.

وصرحت وزيرة العدل مونيكا مايلاند، اليوم، بأن النرويج، التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، تفتح أبوابها لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا وليختنشتاين.

ووقعت الدول الثلاث الأخيرة مع النرويج على الاتفاقية التي تتيح لغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى السوق الموحدة الضخمة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مايلاند في بيان إن ذلك يعني أيضا، من بين أمور أخرى، أن العمال الموسميين ستتاح لهم الفرصة لدخول النرويج.

وقال وزير الخارجية الالماني هيكو ماس اليوم الاربعاء عن تحذير السفر وعملية التنسيق الأوروبية بشأن السفر عبر الحدود "سيكون من الممكن لأوروبا بالتأكيد رفع تحذير السفر إلى وجهات السفر الأخرى شريطة أن يستمر الاتجاه الإيجابي الحالي في العديد من البلدان"

"فاينانشيال تايمز": (مدريد ) تحتج على استمرار الإغلاق مع بدء إعادة فتح مناطق اخرى في إسبانيا

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم أن العديد من المسئولين في الحكومة الاسبانية أعربوا عن استيائهم إزاء قرار استبعاد العاصمة (مدريد ) من قرارات تخفيف الحظر التي سوف تُطبق في أماكن أخرى من إسبانيا ، باعتبار أن ذلك من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني.ودعا نائب رئيس حكومة مدريد الإقليمية ، إجناسيو أجوادو - في لقاء مع الصحيفة نُشرته اليوم على موقعها الرسمي - إلى التحرك بشكل أسرع لإنهاء إغلاق المدينة، معتبرا أن إبقاء السكان في المنزل مع بدء تخفيف القيود في مدن أخرى يخدم هدفاً صحيًا ضئيلًا ، وسيعمق الأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد..

روسيا: تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا وتجاوز إجمالي المصابين 242 ألفا..وزيادة حادة في حالات "الالتهاب الرئوي المكتسب" في سان بطرسبورج

وفي روسيا، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس (كورونا) المستجد تسجيل 10028 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 242 ألفا و271 حالة.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم، أن العاصمة (موسكو) سجلت 4703 إصابة من الإصابات الجديدة، بينما تم تسجيل 962 حالة إصابة بضواحي (موسكو) و435 في مدينة (بطرسبورج) في شمال روسيا.وأفاد البيان أيضا بتسجيل 96 وفاة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي عدد الوفيات في عموم البلاد إلى 2212 شخصا، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة جديدة في العاصمة (موسكو) بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة.

وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات مقارنة مع 10899 حالة خلال اليوم السابق.وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيانه إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 48 ألفا و3 أشخاص بزيادة 4491 حالة شفاء عن اليوم الماضي، موضحا أن 44,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض.

وزير الصحة الروسي: 140 ألف مصاب بـ"كورونا" يتلقون العلاج في المنزل والعيادات

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن أكثر من 100 ألف مريض، بينهم 4 آلاف طفل، موجودون في المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، بينما يتلقى نحو 140 ألف مصاب، بينهم حوالي 10 آلاف طفل،العلاج في المنازل والعيادات".

وأضاف موراشكو، خلال مشاركته في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الروسي عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، "أن هناك نحو 1500 مريض على أجهزة التنفس الصناعي". وأشار إلى أن بلاده لم تشهد نقصا في الأسرة لمرضى كورونا في أي من مراحل تفشي الوباء، مؤكدا أنه تم نشر حولي 140 ألف سرير حتى اليوم لعالج مرضى " كورونا". يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى اليوم أكثر من 242 ألفا، بينما تماثل أكثر من 48 ألف شخص للشفاء وتوفي 2212 شخصا.

الدوما الروسي يعلن إصابة 5 من نوابه بكورونا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن 5 من أعضاء المجلس، أصيبوا بفيروس (COVID-19)، منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف فولودين، خلال جلسة المجلس الأدني في البرلمان الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية : "لدينا حتى اليوم 5 نواب فقط، مصابون بالفيروس، دخل 3 منهم إلى المستشفى، وتم لاحقا خروج أحدهم. ويعالج اثنان آخران في المنزل".وأمس، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وزير الصحة الروسي: بدء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس "كورونا" يونيو المقبل

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا خلال يونيو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن موراشكو قوله -خلال اجتماع بمجلس الدوما الروسي رداً على سؤال عن موعد ظهور اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا- "في يونيو من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية، ووفقا للنتائج ما قبل السريرية، سنحدد عدد اللقاحات التي يجب تجريبها".وأضاف أنه يتوقع أن يظهر اللقاح في يوليو، وأقرب إلى العشرة أيام الأخيرة منه..

من جانبه، قال محافظ سان بطرسبورج ألكسندر بيجلوف، إن معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، في المدينة تجاوز المتوسط ​​بأكثر من خمس مرات، حيث أن عدد المصابين به بلغ أكثر من 11 ألف شخص.

وأضاف المحافظ - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم - أنه بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد، نلاحظ اليوم أيضا زيادة في معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، بالنسبة إلى المتوسط ​​على المدى الطويل، لافتا إلى أنه في الأسبوع الماضي كان الرقم أعلى بـ 5.5 أضعاف من المتوسط، وفي الإجمالي أصيب 11 ألفا و223 شخصا بالالتهاب الرئوي المعدي، وتعافى 5924، وتوفي 694".

لافروف: الصين مستعدة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة كورونا

بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف اليوم أن الصين مستعدة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن بلاده ترى أن تسييس مثل هذا التعاون يعد ضارا.وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنجهاي عبر الفيديو: "إنني على يقين بأن الصينيين يقدمون المعلومات، التي جمعوها للتغلب على تفشي عدوى فيروس كورونا على أراضيهم، إلى منظمة الصحة العالمية".

وبدأت لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة الروسية التحقيق في تسبب أجهزة تنفس صناعي روسية الصنع في حرائق اشتعلت بمراكز العناية المركزة بمستشفيتين لعلاج مرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت اللجنة الروسية، اليوم، أن التحقيق في هذا الموضوع بدأ لمعرفة أسباب هذه الحرائق، التي تسببت في مصرع مرضى مصابين بالفيروس التاجي، مشيرة أن الأمر يتعلق بأجهزة تنفس صناعي من نوع " أفينتا ــ أ"روسية الصنع.

وكانت هذه الحرائق أدت إلى وفاة أحد المرضى بمستشفى في موسكو وخمسة آخرين بمستشفى في مدينة سان بطرسبورج.

يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حريق بوحدة العناية المركزة في مستشفى "القديس جيورجي" في سان بطرسبورج، حيث كان الضحايا على أجهزة التنفس الاصطناعي. يشار إلى السلطات الصحية الروسية اتخذت قرار بوقف استخدام أجهزة التنفس الصناعي " أفينتا ــ آ" مؤخرا.

وفي الصين،أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة بينها حالة واحدة وافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالوباء في المقاطعة ذاتها.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 18 شخصا خرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 78189 شخصا.

وتابعت اللجنة قائلة، إنه حتى نهاية أمس الثلاثاء، سجلت الصين 1692 حالة وافدة مصابة، خرج منها 1628 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما مايزال 5317 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين يخضعون للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات بدون أعراض.

وحتى نهاية أمس الثلاثاء، تم تسجيل 1047 حالة اصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و440 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 991 مريضا في هونج كونج و42 في ماكاو و372 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

للمرة الأولى منذ شهرين.. تايلاند لا ترصد إصابات بكورونا

وفي تايلاند، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ التاسع من مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19، تاويسين ويسانويوثين، إن الحكومة تواصل مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف ويسانويوثين، أن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عددا كبيرا من الحالات في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت تايلاند 3017 حالة إصابة و56 وفاة إجمالا منذ بد تفشي المرض في يناير، بينما تعافى 2844 شخصا من المرض وعادوا إلى منازلهم.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في باكستان إلى 34312

وفي باكستان، أعلنت السلطات، تسجل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض في وقت سابق هذا العام.

وتأتي هذه الزيادة بعد أيام فقط من تخفيف رئيس الوزراء عمران خان قيود الإغلاق، وتكثيف عودة الباكستانيين، الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، إلى البلاد، متجاهلا ضوابط أكثر صرامة كان يشرف عليها مسؤولون طبيون باكستانيون.

وترتب على تخفيف الإجراءات ظهور حشود من السكان في الأسواق بجميع أنحاء البلاد بعد التخلي عن القيود رغم دعوة الحكومة لمراعاة التباعد الاجتماعي، وهو ما تم تجاهله إلى حد كبير من قبل الكثير من سكان باكستان البالغ عددهم 220 مليون نسمة.

وأظهرت الأرقام تسجيل البلاد 34312 إصابة بعد تسجيل 2255 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعرض خان لانتقادات بسبب التقليل من خطر الوباء، ورفضه إغلاق المساجد خاصة منذ بداية شهر رمضان. وقال خان إن الإغلاق أضر بأشد الناس فقرا في البلاد.

وفي كوريا الجنوبية، دعت السلطات الكورية للعثور على جميع زوار منطقة إيتايون سيئول الترفيهية ، حيث حدث تفش جديد للإصابة بكورونا المستجد.

وترتبط معظم الإصابات الجديدة في البلاد بمريض زار في ليلة واحدة خمسة ملاهي ليلية في منطقة سيتاون الشعبية في الحانات والمراقص.

وفي المجموع ، تم تحديد أكثر من مائة شخص أصيبوا بعد زيارة هذه المؤسسات، بما في ذلك العديد من الأجانب. ووفقا لتقديرات الحكومة، قد يكون هناك أكثر من 5.5 ألف شخص زاروا هذه الأندية، ولكن حتى الآن عُثر على حوالي 3.5 آلاف، حيث لا يستجيب العديد من الزوار لنداءات السلطات خوفا من الكشف عن هويتهم.

ووعد رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون بأن تكون جميع فحوصات الفيروسات التاجية لزوار هذه المنشآت سرية بالكامل، وحث المواطنين على الحضور طواعية للمرافق الطبية للاختبار، مؤكدا أنه "حتى لو كانت نتائج الاختبار إيجابية ، فإننا نعد بجمع وتخزين البيانات الدنيا الضرورية فقط".

وحتى، أمس الثلاثاء، حددت سلطات كوريا الجنوبية 102 حالة إصابة بكورونا المستجد بين الأشخاص الذين يزورون النوادي والحانات في إيتايون. وإزاء ذلك ، أمرت قيادة عدة مدن في جمهورية كوريا ، بما في ذلك سيئول ، بالإغلاق المؤقت لأماكن الترفيه كإجراء لمنع انتشار الوباء

وإجمالاً ، ارتفع عدد المصابين خلال اليوم الماضي في كوريا الجنوبية بنسبة 26 ووصل إلى 10962، بينهم 259 حالة وفاة، فيما تعافى 9695 من المرض.

تجاوز إجمالي إصابات كورونا في إندونيسيا 15 ألف

وأعلنت إندونيسيا تسجيل أكثر من 600 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للمرة الأولى منذ أن أكدت البلاد أول حالة بها في أوائل مارس الماضي، ما يجعل إجمالي عدد المصابين يتجاوز 15 ألفا اليوم.

وسُجلت 689 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 15438، من بينهم نحو ألف حالة وفاة وحوالي 3300 حالة شفاء.

وجاءت أعلى ارتفاع لمعدل الوفيات في يوم واحد في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة لوضع خطة لبدء تخفيف قيود التباعد الاجتماعي الشهر المقبل للسماح للشركات باستئناف عملها تدريجياً.

أفغانستان تتجاوز الـ5 آلاف إصابة بكورونا

,سجلت أفغانستان 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 5226 حالة.

وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية - في تصريح لوكالة "باجفاك أفغان نيوز" الأفغانية - إن السلطات رصدت 49 حالة جديدة في إقليم بلخ الشمالي، وأضاف أنه من بين الـ 619 حالة مشتبه في إصابتها بـ "كوفيد 19"، أظهرت نتائج الفحص إيجابية 259 حالة، مما رفع حصيلة الإصابة في أفغانستان إلى 5226 حالة.

وأوضح أن أفغانستان سجلت وفاة 132 أفغانيا، بينما تعافى 648 من الوباء حتى الآن.. داعيا المواطنين إلى مراعاة الاحتياطات والتدابير الوقائية.

أكثر من 160 ألف وفاة بكورونا في أوروبا..وارتفاع عدد الوفيات بالوباء في إسبانيا إلى 27 ألفا و 104

واعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أكثر من 160 ألف وفاة بفيروس كورونا في أوروبا حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 184 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 27 ألفا و 104، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ظهر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، أنه تم تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228 ألفا و 691 مصابا.

وفي سياق متصل، قررت السلطات الإسبانية، الإبقاء على حدودها مغلقة حتى يوليو المقبل.

وفي إيطاليا، أعلنت وزيرة التعليم الإيطالية: إعادة فتح مدارس إيطاليا في سبتمبر المقبل

المانيا تعتزم تخفيف الضوابط على حدودها نهاية الأسبوع

وتعتزم ألمانيا البدء في تخفيف الضوابط على حدودها نهاية هذا الأسبوع بعد شهرين من القيود. وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم إن التشديدات على الحدود مع لوكسمبورج ستتم رفعها بعد يوم الجمعة المقبل.

وستفتح البلاد جميع المعابر الحدودية مع فرنسا وسويسرا والنمسا، وستقيم السلطات نقاط تفتيش بدلاً من عمليات تفتيش منتظمة.

وأضاف الوزير الألماني، أن الهدف من ذلك هو استعادة عملية السفر الحر عبر هذه الحدود الثلاثة في 15 يونيو المقبل طالما كان وضع فيروس كورونا المستجد مستقرا،

وقال زيهوفر إن ألمانيا مستعدة لتخفيف القيود على الحدود مع الدنمارك، لكن الدنمارك بصدد التشاور مع جيرانها الآخرين.

النمسا لم تسجل أي وفيات جديدة ب"كورنا " خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية..وحاكم فيينا: استئناف العمل بالمطاعم والمنشآت السياحية بعد غد "الجمعة"

وفي النمسصا، أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس " كورونا " في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وارتفاع أعداد حالات الشفاء من الفيروس 14 ألفا و304 حالات ، بينما بلغ عدد الوفيات 624 حالة وفاة ، و تسجيل 19 إصابة جديدة في العاصمة ( فيينا ) فيما بلغ اجمالي أعداد المصابين 15 ألفا و997 مصابا .

وقالت وزارة الصحة ، في بيان، إنه يوجد بالمستشفيات حاليا 243 مريضا منهم 55 حالة فى وحدات "العناية المركزة" .واشار إلى إجراء نحو 43 ألفا و776 فحصا طبيا .

بدوره، أعلن ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية (فيينا) استئناف العمل بالمطاعم والمنشآت السياحية، اعتبارا من بعد غد الجمعة، وقال - في مؤتمر صحفي اليوم - إن بلدية فيينا سوف تدعم المطاعم بنحو 400 مليون يورو، لتعويض الخسائر الفادحة التي حدثت على مدار الشهور الماضية جراء حالة الإغلاق عقب انتشار جائحة (كورونا) فى البلاد.وأوضح أن الدعم سيكون عبارة عن قسائم شراء بقيمة 50 يورو تستفيد منها 900 ألف أسرة في فيينا..

وستعيد ألمانيا والنمسا فتح الحدود بينهما في 15 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، صباح اليوم ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت فيينا، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما، ر وذلك بعد إغلاقها في منتصف شهر مارس الماضي لوقف انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزيرة السياحة والزراعة في النمسا إليزابيث كوستينجر: "اعتبارا من 15يونيو، سيكون من الممكن إعادة فتح الحدود بين ألمانيا والنمسا".

وأضافت كوستينجر، أن هذا القرار اتخذ "بعد مناقشات" بين قادة البلدين وسيسبقه تخفيف لشروط عبور الحدود في 15 مايو.

ومسألة استعادة حرية التنقل ضمن فضاء "شنجن" تعتبر أساسية للسياحة الأوروبية، وهو قطاع يشكل 10% من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي، و12% من الوظائف.

وفي بعض دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، فان هذه النسبة أعلى بكثير.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ قراراتها بناء على تقدير صحي للوضع في كل دولة، وعبر التواصل في ما بينها.

وبحسب وثيقة، فإن المفوضية تشدد على أن إعادة فتح الحدود يجب أن تتم بشكل "منسق بأكبر قدر ممكن"، ومن دون "تمييز"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وثيقة تحدد الشروط الآمنة لاستئناف السياحة في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة الجارديان أن المفوضية الأوروبية ستوصي باتباع نهج تدريجي لإعادة فتح الحدود يعني أن دول الاتحاد الأوروبي ستفتح أمام السائحين من دول بعضها البعض.

وقررت بعض الدول الأوروبية تخفيف إجراءات الحظر المفروض على مواطنيها بشكل تدريجي، بعد أن أصبحت أكثر استعدادا.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل إلى 16 ألفا و539

وفي إسرائيل، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل إلى 16 ألفا و539 حالة حتى اليوم.

وقالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدى خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 262 حالة.

وأضافت صحة الاحتلال، أن عدد المصابين بالمرض حاليا يبلغ 4 آلاف و 104 حالة، في حين تأكد تعافي 12 ألفا و173 شخصا من كوفيد-19.

وأشارت وزارة الاحتلال، إلى أن هناك 61 شخصا في حالة خطيرة 51 منهم يتلقون مساعدة بأجهزة تنفس، وهناك 46 مريضا على الأقل في حالة معتدلة فيما يشكو البقية من أعراض خفيفة .

مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري تدعو ترامب إلى فرض عقوبات على الصين

ودعت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على الصين لمحاسبة البلاد بسبب مسؤوليتها في تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وقام كل من السيناتور ليندسي جراهام وثوم تيليس وسيندي هايد سميث ومايك براون وريك سكوت وستيف داينز وتود يونج من وجيم إينهوف وروجر ويكر برعاية مشروع قانون من شأنه أن يفوض الرئيس ترامب بفرض سلسلة من العقوبات على الصين، إذا لم تتعاون البلاد بالكامل مع أي تحقيق في تفشي "كوفيد 19" بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها أو إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية وفقا لما أوردته واشنطن إكزامينر.

وبعد الاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى بكين بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) معلومات جديدة بخصوص الملف المهم، وأشار تقرير للوكالة إلى أن الصين مارست ضغوطا على منظمة الصحة العالمية، لتأخير التحذيرات العامة بشأن فيروس كورونا في وقت مبكر من تفشي الوباء.

وجاء في التقرير: "نعتقد أن الصين ضغطت على منظمة الصحة العالمية للتهوين من خطر الإصابة بفيروس كورونا في يناير، بينما تحفظت بكين على الإمدادات الطبية"، وفقما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية.

ويتناغم تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية مع اتهامات إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، بشأن احتمال تسرب الفيروس القاتل من معامل مدينة ووهان، فضلا عن تستر بكين على الوباء.

وذكر التقرير أن الصين هددت بوقف التعاون مع تحقيقات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، إذا أعلنت المنظمة الدولية أن التفشي يستلزم "حالة طوارئ صحية عالمية".

باحثون أمريكيون يتنبأون بوفاة أكثر من 147 ألف أمريكي نتيجة كورونا

وفي الولايات المتحدة، تنبأ باحثون أمريكيون بأن يتوفى أكثر من 147 ألف أمريكي نتيجة كورونا المستجد "كوفيد-"19 بحلول أوائل أغسطس المقبل.

وقال باحثون، في تقرير، أمس الثلاثاء، إن نموذجا لوفيات كورونا المستجد جرى تعديله مؤخرا يتنبأ بأن أكثر من 147 ألف أمريكي سيلقون حتفهم نتيجة الإصابة بكوفيد-19 بحلول أوائل أغسطس المقبل، وهو أعلى من رقم 100 ألف الذي ورد في التقدير الأخير، مع التخفيف النسبي للقيود الرامية لكبح الجائحة.

وأضاف التقرير أن أحدث توقع أعده معهد جامعة واشنطن للقياسات الصحية والتقييم يعكس "المحركات الرئيسية للانتشار الفيروسي مثل التغيرات في الفحوص والحركة وكذلك تخفيف سياسات التباعد الاجتماعي".

وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أمس عتبة الـ80 ألفا، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالوباء 1351200.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في المكسيك إلى 38324

وفي المكسيك، أكدت وزارة الصحة رصد 1997 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، أمس الثلاثاء إلى جانب 353 حالة وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في المكسيك منذ بداية الجائحة.

ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 بالإضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.

الرياض: فرض الإغلاق الكامل بداية من السبت المقبل..والصحة السعودية: تسجيل 1905 إصابة جديدة بكورونا

عربيا، قررت المملكة العربية السعودية فرض الإغلاق الكامل في جميع أنحاء المملكة بداية من السبت المقبل وحتى يوم 27 مايو الجاري، وهي الأيام الموافقة لعيد الفطر المبارك. ويشمل قرار الإغلاق منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة.

وفي غضون ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستوفر اختبارًا مجانيًا للكشف عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لجميع المواطنين بدءًا من الأسبوع المقبل. والأجانب في الدولة الذين لديهم أعراض فيروس كورونا والنساء الحوامل وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين خالطوا المصابين بمرض كوفيد-19، سيكونون أيضًا من بين الذين يمكن اختبارهم مجانًا.

وبدأت دبي في إعادة فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق، وذلك رغم ارتفاع عدد الحالات المؤكدة والوفيات في البلاد.

أعلنت وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 44830 إصابة، واشارت وزارة الصحة السعودية، إلى تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 273.

تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان..وتعليق صلاة الجمعة في المساجد مجددا خشية تفشي الوباء

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 878 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأعادت السلطات اللبنانية تعليق صلاة الجمعة في المساجد، في ضوء تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان – في بيان لها اليوم – أن تعليق صلاة الجمعة لهذا الأسبوع يأتي بناء على المعطيات التي استجدت خلال الأيام الماضية بتفشي فيروس كورونا.ودعت مديرية الأوقاف خطباء المساجد إلى الدعاء لله (عز وجل) بعد صلاة العصر من يوم غد الخميس في كل مساجد لبنان "لرفع الوباء والبلاء الذي حل بالعالم بسبب جائحة كورونا" وذلك في ضوء مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية للتخلص من وباء كورونا.

العراق: الأنبار تفتتح مستشفى لمعالجة مصابي كورونا

وأعلنت دائرة صحة الأنبار، افتتاح مستشفى في المحافظة بسعة 130 سريرا لحجر ومعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وقالت - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم - إن "محافظ الأنبار علي فرحان حميد ومدير عام صحة الأنبار خضير خلف شلال افتتحا، اليوم، مستشفى الحجر الصحي في الانبار لمعالجة وحجر مصابي فيروس كورونا المستجد، والذي يقع في منطقة 7 كيلو وتم تجهيزه بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية بسعة 130سريرا.

وفي سياق متصل،أعلن محافظ النجف، اليوم، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا اليوم، ودعا المحافظ، رئيس خلية الأزمة لؤي الياسري" جميع أبناء النجف إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحفاظ على النصر المتحقق من أجل القضاء على الوباء نهائيا"، مؤكدا أن "النجف تتعافى".و

أعلنت دائرة صحة النجف عن مغادرة 91 ملامسا ووافدا لأماكن الحجر الصحي دون أعراض مرضية.وكانت صحة النجف ودعت يوم أمس آخر حالتين مرضيتين من مستشفى الحكيم العام.

الخارجية السورية تعلن تعليمات بشأن إعادة العالقين..ومأرب اليمنية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا

وأعلنت وزارة الخارجية السورية عن تعليمات بشأن إعادة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة إلى بلدهم، والفئات التي تشملها تلك العملية.وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنها قررت أن تشمل عملية الإعادة فئات هي: السوريين العالقين في الخارج، والذين غادروا البلاد من 1/1/2020 وحتى 1/5/2020 ، والطلاب الراغبين بالعودة إلى سوريا بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول الموجودين فيها، والموظفين الموفدين بمهام رسمية والذين لم يتمكنوا من العودة بفعل إغلاق الحدود بين الدول.وقالت الخارجية إن عملية الإعادة تقتصر على السوريين حصرا، مع عدم قبول طلبات الجنسيات الأخرى باستثناء زوجات المواطنين السوريين والأطفال القصر للمواطنات السوريات.

وفي اليمن، أعلنت محافظة مأرب اليمنية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية: شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 2195 ، وقالت وزارة الصحة البحرينية: إجراء 7446 فحص للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضافت وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 7 حالات وفيات، و751 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 82 حالة، واجمالي عدد المصابين إلى 11 ألفا و28 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند، أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 230 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و193 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و103 حالات لمواطنين كويتيين، و72 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة 169 حالة، منها 92 حالة مستقرة، و77 حالة حرجة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4 آلاف و257 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة.

المغرب: 48 حالة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 6466 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6466 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها ،أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها،بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 67742 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وإضافت الصحة المغربية ، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس،ليستقر إجمالي الوفيات عند 188حالة . واكدت وزارة الصحة المغربية شفاء 108 حالات جديدة وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3099 حالة.س.ع

موسكو ودمشق تتهمان "الصحة العالمية" بالانصياع لمصالح الغرب

واتهمت روسيا وسوريا منظمة الصحة العالمية بممارسة الضغوط تماشيا مع مصالح الغرب، والولايات المتحدة تحديدا، على حساب الشعب السوري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار المقران الروسي والسوري لتنسيق عودة اللاجئين السوريين في بيان مشترك اليوم الأربعاء ، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " الإخبارية، إلى أن الولايات المتحدة تتلاعب بالوضع الوبائي في شمال شرق سوريا تبعا لمصالحها.

وأضاف البيان أن انجرار منظمة الصحة العالمية إلى هذه اللعبة أمر مثير للدهشة والقلق"، وذلك في إشارة إلى تقرير صدر عن المنظمة، ذكرت فيه أن مواجهة الوباء بشكل فعال في شمال شرق سوريا يتطلب استعادة الإمدادات المستدامة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر معبر اليعُربية الحدودي مع العراق​​​.

وحذر البيان الروسي السوري من إمكانية تهريب الأسلحة والمخدرات وعبور المسلحين والمصابين بفيروس كورونا إلى أراضي الدول المجاورة من خلال هذا المعبر، معتبرا أن منظمة الصحة العالمية تمارس ضغوطا تماشيا مع المصالح الغربية على حساب الشعب السوري والأمن الإقليمي.

وزيرة الصحة الفلسطينية : تسجيل إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس المحتلة، فيما سجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل العاصمة، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس .وأضافت الكيلة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم ، أن حصيلة الإصابات ترتفع إلى 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 421 حالة، أي بنسبة 76.8% من مجمل الإصابات المسجلة.وأوضحت أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

الصحة التونسية : لليوم الثالث على التوالي لا إصابات جديدة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عدم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كرونا المستجد وذلك لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلي تواصل ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس ليبلغ 740 حالة.

وقالت الصحة التونسية -في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء - إنه لليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل إصابات جديدة، ليستقر العدد الإجمال للمصابين في حدود 1032 حالة ، مشيرة إلي تعافي 740 حالة ، وأن إجمالي الوفيات بلغ 45 حالة وفاة، و247 حالة إصابة لازالت حاملة للفيروس وهى بصدد المتابعة، من بينها 5 مقيمين في المستشفيات.

كورونا يصيب 359 عاملا في حقل نفطي بكازاخستان

قال المركز الإقليمي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في كازاخستان، إن عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في حقل "تنغيز" النفطي،زاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنسبة 90%، ووصل إلى 359 حالة .وأضاف المركز - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه تم تسجيل 92 حالة أخرى من حالات الإصابة بكوفيد 19 في مقاطعة أتيراونسكي، منهم 90 عاملا من العاملين لدى شركة تعهدات تعمل في الحقل النفطي العملاق المذكور ، وبالتالي بلغ عدد الحالات المكتشفةفي المنطقة 432 حالة .

تقرير أممي : قرارات الإغلاق بسبب جائحة "كورونا " أدت الى تراجع معدلات العنف والجريمة

وأشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بأن قرارات الإغلاق بسبب جائحة "كورونا " قللت من مستوى العنف فقط في الدول ذات معدل جرائم القتل المنخفض نسبيًا ، مع تأثير ضئيل على جرائم القتل بسبب الجريمة المنظمة وعنف العصابات.

وأوضح أحدث تقرير للمكتب صدر اليوم في العاصمة النمساوية ( فيينا ) أن القيود المفروضة نجحت فى الحد من حركة الاتجار الدولي في مخدر "الهيروين " أكثر من مخدر "الكوكايين " حيث تعتمد تجارة الهيروين الدولية على النقل البري بينما تعتمد تجارة "الكوكايين " على النقل البحري.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في السودان إلى 1661

أعلنت وزارة الصحة في السودان، أمس الثلاثاء، عن 134 إصابة بكورونا المستجد و6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة، في تراجع طفيف مقارنة مع أعداد إصابات الاثنين.

وأشارت الصحة السودانية، في بيان، إلى أن "إجمالي الإصابات بلغ 1661، فيما بلغ إجمالي المتعافين 173 شخصا، بتماثل 12 حالة للشفاء"، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات ليبلغ 80 حالة وفاة.

فلسطين: ارتفاع حالات الوفاة بكورونا بين أبناء

وفي فلسطين،أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة بوباء كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 76.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، لمواطن يبلغ من العمر (52 عاما)، ومواطنة تبلغ (52 عاما).

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 4019

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 298 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها: 89 حالة لمواطنين عمانيين، و209 حالات لأشخاص غير عمانيين ، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة، وعدد الوفيات 17، بالإضافة إلى تماثل 1289 حالة للشفاء.

وناشدت وزارة الصحة العمانية جميع المقيمين بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة ، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات ، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

مشروع قرار جديد حول هدنة عالمية بسبب فيروس كورونا

وقال دبلوماسيون، أمس الثلاثاء، إن ألمانيا وإستونيا تعتزمان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بوقف لإطلاق النار على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.وسيحل مشروع القرار الجديد مكان مسودة سابقة مماثلة كانت قد أعدتها تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة.

وتم تقديم الاقتراح الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد خلف أبواب مغلقة ودعت إليه إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

ويركز مشروع القرار الجديد على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لتمكين الدول المتحاربة الفرصة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

اقتصاديا، شهد أداء البورصات الآسيوية تباينا خلال تداولات اليوم، بعد أن تسبب ظهور إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"بدول سبق وأن نجحت في احتواء انتشار المرض، في إثارة المخاوف من اندلاع هجمة ثانية للوباء تزامنا مع بدء تخفيف قيود الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد.

وفي اليابان، تراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 20267 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة سنغافورة بنحو 0.44% مسجلا 2576 نقطة، فيما سجل مؤشر "شنجهاي" الصيني ارتفاعا بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 2898 نقطة، كذلك صعد مؤشر "سينكس" الهندي 1.76% مسجلا 31928 نقطة.

ويوازن المستثمرون بين احتمالات موجة ثانية من الإصابات بالوباء وبين آمال بأن تخفيف قيود العزل قد يمهد لتعافي الاقتصاد العالمي الذي ظل مكبلا تحت ضغط قيود الإغلاق لمكافحة انتشار عدوى كورونا المستجد.

وتواجه دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية احتمالات موجة ثانية لتفشي كورونا المستجد بعد إعلان السلطات الصحية في الدولتين تسجيل إصابات جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الصينية الأحد الماضي، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل الماضي.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 27 إصابة جديدة خلال 48 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بذلك إلى 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

مخاوف هجمة ثانية لكورونا تهبط بالبورصات الأوروبية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بمستهل تداولات اليوم، ضمن موجة تراجعات بالأسواق العالمية نابعة من مخاوف اندلاع هجمة ثانية لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق، مما قد يقوض فرص تعافي الاقتصاد العالمي بعد أن تكبد خسائر فادحة تحت ضغط تدابير مكافحة الوباء.

وتراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 1.45 % مسجلا 335 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.90 % ليصل إلى4385 نقطة، وسجل مؤشر "داكس" الألماني انخفاضا بنسبة 1.86 % ليصل إلى 10617 نقطة، وفي بريطانيا، تراجع مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 1.13 % ليسجل 5927 نقطة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 798 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد و101 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 5.8 % خلال شهر مارس الماضيوأوضح المعهد، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المصستجد في ألمانيا ارتفع بمعدل 798 ليصل إلى 171306، كما ارتفع عدد ال?