"الأزهر" تستقبل 3 آلاف عائد من الخارج.. "سخرنا كل إمكاناتنا لهم"

أعلنت جامعة الأزهر عن استقبال 3 آلاف مصري عائد من الخارج بالحجر الصحي بالمدن الجامعية للأزهر.

وأعربت الجامعة في بيان لها عن تقديرها لملاحظات العائدين من الخارج الذين يقطنون ببعض غرف المدينة الجامعية بمدينة نصر الذين الذين أبدوا شكرهم لحسن الاستقبال وكذا لمن استاءوا من قلة الإمكانيات.

وأشارت الجامعة إلى أنها أخذت على عاتقها منذ إعلان قدوم المصريين من الخارج التكاتف والتعاون مع الشعب والدولة بتقديم كل خدماتها المتاحة وتحمل الصعاب في ظل هذا الوضع الصعب لمواجهة فيروس كورونا، إيمانا منها بأن معادن الرجال تعرف في الشدائد فكانت من أوائل الجامعات التي فتحت مدنها للضيافة مستخدمة في ذلك مبانيها الجديدة وكذا المباني القديمة.

وتابعت الجامعة أن مدنها استقبلت حتى الآن مايزيد عن ثلاثة آلاف مواطن من الكويت والإمارات والسعودية، و"قد جادت الجامعة بما تملكه في ظل ضعف مواردها المالية التي تقدر ميزانيتها بمثل الجامعات الأخرى علما بأنه يدرس فيها مايقرب من نصف مليون طالب ويتبعها 86 كلية و26 مدينة جامعية في حين يوجد في الجامعات الأخرى ثلاث مدن على الأكثر.

وأوضحت أن الجامعة تغتنم الفرصة وتقدم الشكر لطلابها من المصريين والوافدين الذين تحملوا المسؤولية مع جامعتهم- التي تبذل جهدها لتوفر لهم الخدمات في ظل ضعف الإمكانيات- فأخذوا على عاتقهم خلال السنوات الماضية القيام بحملات للتنظيف داخل مبانيها ردا للجميل، كما تهيب الجامعة بجميع المواطنين التكاتف والتعاون وتقدير الظرف الراهن وبذل الجهد للخروج من هذه الأزمة بأمان فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.