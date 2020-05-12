ببدلة واقية.. وكيل "صحة الأقصر" يتفقد مستشفى الحميات بالحبيل

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، انتظام العمل في مستشفى الحميات بجبل الحبيل بمدينة البياضية، بالبدلة الواقية، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وزيادة عدد الأسرة داخل الأقسام وتوافر المستلزمات الطبية والأدوات الوقائية للطاقم الطبي والتمريض والعمال.

وشدد عبدالجواد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية، لكل المواطنين المترددين على المستشفى وإجراء كل المسوحات والتحليلات لهم وتقديم ما يلزم من عناية طبية وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

كما تابع مراحل التسجيل الطبي للمشتبه في إصابتهم وخطوات إحراء المسوحات وإجراءات النقل لمستشفيات العزل، موجها بأهمية تحقيق مرونة وسرعة في عملية نقل المصابين حفاظا على سلامتهم.