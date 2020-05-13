نتائجهم سلبية.. خروج 21 مصابا بكورونا من المدينة الجامعية بالغربية

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج 21 حالة من المدينة الجامعية بنين بسبرباي بعد سلبية نتائجهم وإجراء الفحوصات اللازمة؛ للاطمئنان على صحتهم.

وقال الدكتور هشام البنداري مدير العزل في المدينة الجامعية بنين بسبرباي، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس covid-19 يصل إلى أكثر من 43 مصابا، وفي انتظار عينة أخرى للتأكد من سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وشكر الدكتور سامي سلامة مدير مستشفى السنطة المركزي، أعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين ولجنة مكافحة العدوى والعاملين، منوها بدورهم الكبير كأبطال في مواجهة الفيروس ورسم الابتسامة على وجوه المرضى.