صحة الغربية ترد على تواجد بائعة ملابس داخل مستشفى: استمرت لدقائق

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، واقعة دخول بائعة ملابس إلى مكان انتظار مرافقي مرضى الغسيل الكلوى، بمستشفى "ابيار" المركزي خلسة، وقيامها بعرض الملابس على المتواجدين.

وأوضح "حميدة"، في بيان صحفي، على الفور تم استدعاء أمن المستشفى واصطحابها خارج المستشفى بعد محاولة التمريض إقناعها بالخروج ، حيث لم يستغرق وجودها سوى دقائق معدودة، وتم إحالة مسئولى الأمن بالمستشفى للتحقيق.

وأشار إلى أن مستشفى ابيار المركزي يستقبل حاليا جميع مرضى الغسيل الكلوي فى مركز كفر الزيات، بعد تجهيز البنية الأساسية له من محطات معالجة المياه ومخارج كهرباء ووصلات مياه وصرف وقوة بشرية في فترة وجيزة بعد تحويل مستشفى كفر الزيات العام إلى مستشفى عزل لمرضى كورونا، كما تم تشغيل العناية المركزة لأول مرة وتشغيل الحضانات والعمليات بكامل طاقتها وتشغيل الطوارئ على مدار الساعة.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالغربية بالجميع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدعم العاملين بالقطاع الصحي في هذه المرحلة الاستثنائية للخروج من أزمة فيروس كورونا.