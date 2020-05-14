كل يوم خدمة من البيت.. 6 طرق لتسجيل قراءات عداد الغاز ودفع الفاتورة

منذ بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدأت بعض الشركات القابضة، في تحويل خدماتها أونلاين، لمنع تكدس المواطنين، وتقليل الاحتكاك، لمنع انتشار الفيروس.

وتقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز منزليًا، ودفع الفاتورة.

تسجيل قيمة قراءة العداد الغاز

يمكن للشخص، تسجيل قراءة عداد الغاز في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتمكن من دفع الفاتورة، بداية من يوم 6.

ويمكن أن تسجل قراءتك ودفع الفواتير، في أقل من دقيقة من تليفونك، وأنت في منزلك من خلال الآتي:

طرق تسجيل قراءة الغاز

الدخول على موقع الشركة الرسمي من هنـــــا، وتسجيل القراءة.

من خلال تحميل تطبيق بتروتريد من موقع الشركة.

من خلال أرقام خدمة العملاء الخاصة بالمنطقة، والموجودة على الفاتورة.

من خلال الكول سنتر، من أى محمول 1122.

من خلال الخدمة الصوتية 5727 من أي محمول أو 09000727 من الخط الأراضي.

من خلال الرقم الأرضي 226101381

ويمكن أن تدفع الفاتورة من خلال شركات الدفع الإلكتروني "مصاري، فوري، بي، أمان، ضامن، فون كاش".