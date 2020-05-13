ما معنى "وإن منكم إلا واردها"؟.. خالد الجندي يوضح

شرح الشيخ خالد الجندي معنى الآية التي تكلم فيها الله عز وجل عن النار "وإن منكم إلا واردها"، حيث ذكر أن "الورود" هنا يعني المرور وليس الدخول، لأن الله عز وجل قال أيضا: "ولما ورد ماء مدين"، فسيدنا موسى لم ينزل البئر.

فيما أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" أن بعض العلماء يقولون أن الورود هو الدخول ثم ينجي الله الذين اتقوا ويزر الظالمين فيها، مثلما جاء في القرآن الكريم، وهو الرأي الذي رجحه عبدالله بن عباس.

وقال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن الله عز وجل في رأي عبدالله بن عباس يعطل النار على المؤمنين ويتركها على الظالمين.