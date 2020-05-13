مقتل ياسر أثناء فرحه على سارة وسجن عيسى في الحلقة 20 من حب عمري

مشاجرة كبيرة تحدث بين ياسر (محمد عادل)، وعيسى (هيثم شاكر)، بسبب سارة (سهر الصايغ)، في الحلقة العشرين من مسلسل حب عمري، إذ كان عيسى يحاول إبعاد ياسر عن سارة، وهدده بأنه لن يعيش إذا تزوجها.

ملخص الحلقة العشرون من مسلسل حب عمري

وبالرغم من عيسى، يقام فرح سارة وياسر في الفيلا الخاصة به، ويحضر عيسى الزفاف، إلا انه يقف خلف سور الفيلا، ويشاهد حب حياته، يضيع منه أمام عينيه، دون أن يملك شيئا ليفعله.

وأثناء وقوفه بالخارج، تشاهده رانيا (منة فضالي)، وخلال ذلك يتم إطلاق النار على ياسر، أثناء جلوسه في "الكوشة" بجانب سارة.

وبعد نقله للمستشفى، ومحاولات الأطباء، يتوفى ياسر بسبب إصابته الحرجة، وتتهم والدة ياسر (عبير منير)، عيسى بقتل ابنها، بعدما هدده داخل الشركة، والخلافات الشخصية بينهما.

وتدافع رانيا عن عيسى، لأنها متأكدة من براءته، فييما يشهد ماهر (حمادة بركات) عامل البوفيه في شركة ياسر، بأن هيثم هدد الراحل بأنه لن يستطيع التمتع بحياته طويلا.

ويتم حبس عيسى احتياطيا على ذمة قضية قتل ياسر، لحين ميعاد المحكمة، ويقابل نعيم (أحمد كرارة) مديره السابق، الذي سبق وأن شهد عليه عيسى من قبل، في قضية قتل سكرتيره ناصر (باسم شريف).

وتتهم والدة ياسر، سارة بالاتفاق مع عيسى لقتل ابنها، بعدما كتب لها فيلا وعربية باسمها بيع وشراء.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض مسلسل حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.