فيديو.. هل سيدنا الخضر ما زال حيا؟.. علماء "لعلهم يفقهون" يجيبون

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن سيدنا الخضر نبي من أنبياء الله عز وجل، مشيرًا إلى أن كثيرين يعتقد أن سيدنا الخضر خالد مخلد، وحينما نتذكره نقول عليكم السلام، شارحًا: "هل يعقل أن يكون سيدنا الخضر عايش والرسول بعث ولم يأت للقاءه؟.. الخضر مش عايش ومات وليس لبشر من قبل رسول الله الخلد أبدًا".

ورد الشيخ خالد الجندي: "سيدنا الخضر كان بعد النبي، والله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد"، ما يعني أنه لا يوجد بشر قبل النبي عليه الصلاة والسلام كُتب له الخلود.

وأضاف "الجندي"، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، أن الله يقول في كتابه العزيز "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل"، مشيرًا إلى أن أهل السنة انقسموا بشأن النبي عيسى لرأيين، ورأي جمهور العلماء أنه رفع للسماء، ورأي يقول أنه مات حقيقية.