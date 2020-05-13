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محمود مسلم

نور حديث السوشيال ميديا بعد ضربها لـ"زاهر" في "البرنس "

كتب:

أبانوب رجائي
09:39 م | الأربعاء 13 مايو 2020
نور ومحمد رمضان

نور ومحمد رمضان

خطفت النجمه اللبنانية، الأضواء خلال الحلقة رقم 19 من مسلسل "البرنس" الذي يُعرض حاليًا علي قناة "دي إم سي".

وأصبحت نور، حديث السوشيال ميديا خاصة بعد ضربها للفنان أحمد زاهر الذي يجسد شخصية "فتحي" في رأسه، ليتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرحين بهذا التصرف .

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، وأنعام الجريتلي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي.

 

 