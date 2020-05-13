نور حديث السوشيال ميديا بعد ضربها لـ"زاهر" في "البرنس "

خطفت النجمه اللبنانية، الأضواء خلال الحلقة رقم 19 من مسلسل "البرنس" الذي يُعرض حاليًا علي قناة "دي إم سي".

وأصبحت نور، حديث السوشيال ميديا خاصة بعد ضربها للفنان أحمد زاهر الذي يجسد شخصية "فتحي" في رأسه، ليتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرحين بهذا التصرف .

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، وأنعام الجريتلي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي.

@AhmedZa94571496 ينفع كداا دا ولا فرحت صعودنا كاس عالم ابدعت يافنان مش عارفه كمان اتنين بالطوبة @NourActress pic.twitter.com/3SSGQHxBXQ — mohamed ibrahim (@mi262442) May 12, 2020

إسمع لما الراجل يضرب ست بتحصل عادي إنما لما الست تفتح دماغ راجل الناس هتتحاكي بيها يافتحي #البرنس @NourActress pic.twitter.com/69syXVZhhL — Behind The Scene (@behindzascene) May 12, 2020