نور حديث السوشيال ميديا بعد ضربها لـ"زاهر" في "البرنس "
كتب:
أبانوب رجائي
09:39 م | الأربعاء 13 مايو 2020
خطفت النجمه اللبنانية، الأضواء خلال الحلقة رقم 19 من مسلسل "البرنس" الذي يُعرض حاليًا علي قناة "دي إم سي".
وأصبحت نور، حديث السوشيال ميديا خاصة بعد ضربها للفنان أحمد زاهر الذي يجسد شخصية "فتحي" في رأسه، ليتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرحين بهذا التصرف .
مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، وأنعام الجريتلي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي.
@AhmedZa94571496 ينفع كداا دا ولا فرحت صعودنا كاس عالم ابدعت يافنان مش عارفه كمان اتنين بالطوبة @NourActress pic.twitter.com/3SSGQHxBXQ— mohamed ibrahim (@mi262442) May 12, 2020
إسمع لما الراجل يضرب ست بتحصل عادي إنما لما الست تفتح دماغ راجل الناس هتتحاكي بيها يافتحي #البرنس @NourActress pic.twitter.com/69syXVZhhL— Behind The Scene (@behindzascene) May 12, 2020
انتي متعرفيش احنا اتبسطنا و فرحنا قد ايه بالقلم اللي ادتهوله ولا الطوبه في دماغه صدقيني كأننا بنتفرج علي ماتش و قولنا الله عليكي يا علا الله ♥️عايزين من دا الحلقات اللي جايه بقا هااا @NourActress @Mohamed_Ramadan #مسلسل_البرنس pic.twitter.com/jsnbtSt9XC— Fady Ebrahim (@FadyEbr78357124) May 12, 2020