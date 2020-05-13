المليجي لـ"الوطن": سلمنا "الصحة" بحثا لإنتاج لقاح كورونا منذ أول مايو

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن مركز بحوث الفيروسات قدم لوزارة البحث العلمي ووزارة الصحة منذ أول مايو أبحاثا توصلت للقاح مصري لفيروس كورونا، موضحا أن المركز جزء من المركز القومي للبحوث ويتبع وزارة البحث العلمي.

وحول رد فعل الجهتين بعد تلقى هذا البحث، قال المليجي في تصريح خاص لـ"الوطن": "الوضع أصبح فيه تكتم داخل الوزارتين" موضحا أنه قد يكون هناك نقاش داخل الجهتين حول الإنتاج وتسعيرته وتكلفته، "هذا ليس مجالنا، والنقابة تتابع مع مركز بحوث الفيروسات" بحسب تعبيره.

وحول ما قامت به نقابة العلميين تحديدا فيما أعلنه المليجي من إنتاج لقاح لفيرس كورونا، قال إن هذا الدور يتمثل في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإنتاج اللقاح، وإبراز التخصص المعني بهذا الموضوع، وهم علماء الفيروسات في مصر، كما أن "المركز البحثي الرئيسي في مصر لم يكن يعرفه أحد، أصبح الآن المعني بمتابعة الأفكار العلمية التي ينتجها هؤلاء العلماء". على حد زعمه.

وأشار الميجي إلى أن نقابة العلميين اتفقت على سيناريو العمل العلمي للبحث عن لقاح ودواء لفيرس كورونا، وأنه تم التوصل للقاح الذي تكمن أهميته في منع الإصابة بالفيروس، بينما الدواء معني بعلاج المصابين بالفعل.

وتابع "النقابة هى التي نسقت كل هذه الأعمال في 3 اجتماعات بين أعضائها في المواقع المختلفة، كما نسقت بين علماء الفيروسات ومركز بحوث الفيروسات، ووفرت الاحتياجات اللازمة للإنتاج والمطلوب البحث عليها من شركات الأدوية خلال الفترة البحثية، حيث وفرت المواد البحثية، لأن أعضاء النقابة موجودون في كل الجهات وشركات الأدوية المعنية".

وكشف المليجي عن أنه جار الإعداد لمؤتمر علمي في إطار الاشتراطات الصحية أو بالفيديو كونفرس، موضحا أن المؤتمر يناقش جميع الأبحاث التي جرت في العالم بخصوص فيروس كورونا، "يفحصها ويقيمها تقييما وطنيا ويصدر قرارا مصريا بخصوصها في لقاء حواري علمي حاسم".

وحول من يشكك في صحة كلامه ودقته لاسيما من الجبهة المعارضة له داخل مجلس النقابة قال المليجي "إذا كانوا مخلصين للمهنة لماذا يقللون من دور العلميين، فمؤسسات الدولة كلها يجب أن تتكاتف".