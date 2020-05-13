"الشباب والرياضة" تطلق المرحلة الأخيرة من مسابقة الحركة بركة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، انطلاق المرحلة الأخيرة من بطولة "الحركة بركة" بالتعاون مع اتحاد "سترييت وورك أوت" KOsquad.

وتنطلق المرحلة الأخيرة من تحدي "الحركة بركة" اليوم الأربعاء، الساعة الثانيه عشر صباحًا.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية شروط الاشتراك في المسابقة، وقيمة الجوائز المالية لها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحركة بركة

ـ تسجيل الإعجاب بصفحة وزارة الشباب والرياضة وكيه أو سكواد.

ـ رفع الفيديو كمشور على الصفحة الشخصية الخاصة بالمتسابق، مع مراعاة أن تكون خاصية مشاهدة المنشور عامة، للتمكن من رؤيته من خلال الصفحات التي تدير المسابقة.

ـ عمل إشارة للصفحة الرسمية للشباب والرياضة، وكيه أو سكواد، على فيس بوك وإنستجرام، في مقطع الفيديو نفسه، بالإضافة إلى هاشتاج #الحركة_بركة.

ـ التأكد من أن التاجز صحيحة ومفعلة باللون الأزرق.

ـ مشاركة اللينك الخاص بمقطع الفيديو في رسالة علي صفحة وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة – مصر، و صفحة كيه أوه سكواد، KO Squad.

جوائز مسابقة الحركة بركة

يبلغ مجموع جوائز مسابقة الحركة بركة 500 ألف جنيها، على أن يفوز كل متسابق بـ5000 جنيه كل 3 أيام.