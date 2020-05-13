قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه.. تفاصيل مسابقة اقرأ واكسب من الشباب والرياضة

حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، منع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن، من خلال المسابقات ذات الجوائز المادية، وكان آخرها مسابقة " اقرأ.. واكسب".

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، تفاصيل المسابقة، قيمة الجوائز، والفكرة التي تدور حولها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

فكرة مسابقة اقرأ.. واكسب

كتابة ملخص لأحد كتب سلسلة (ما) التالية: (ما الفضاء الرقمي، ما الإبداع، ما المسرح، ما الفن التشكيلي، ما الموسيقى، ما الهرم، ما علم الاجتماع).

ـ وذلك من خلال البحث عن الكتب على المواقع التالية :

http://read.caoa.gov.eg/Default.aspx

http://releases.cg.eg/

الشروط العامة للمسابقة

ـ سن المتسابق من 14عاما حتى 20 عاما.

- يجب أن يراعى سلامة العمل اللغوية وعدم الخروج أو الإخلال بمضمون العمل الأدبي ومراعاة الأسس الفنية للكتابة.

- لا يقل ملخص العمل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألف وخمسمائة كلمة ولا تزيد عدد كلمات الصفحة الواحدة عن 250 كلمة.

- ترسل الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر بنط (15) Arabic Simplified (pdf أو Word).

- ضرورة إرفاق صورة شهادة الميلاد أو صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية حديثة.

- استيفاء استمارة المشاركة على بوابة مصر للشباب والرياضة من خلال الرابط:

https://www.emys.gov.eg/moy/read-earn/?form=read_earn_2

ـ يتم تسليم الأعمال خلال الفترة من 12 مايو وحتى 30 مايو 2020.