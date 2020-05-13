فرنسا تسجل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 27 ألفاً، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وسجلت فرنسا 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 140.734 مصاب

ودخلت فرنسا أمس في المرحلة الأولى من رفع إجراءات الحجر الصحي، الذي فرض لمدة 55 يوما لوقف تفشي الفيروس. واستأنف الملايين من الفرنسيين أنشطتهم اليومية مع الالتزام بإجراءات جديدة من بينها وجوب ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

ويعد العامل الاقتصادي الدافع الأساسي لهذه الخطوة رغم مخاوف من عودة انتشار الوباء، خصوصا في المدارس التي أعاد البعض منها فتح أبوابه