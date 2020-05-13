بيومي فؤاد يوضح حقيقة تصريحاته عن "رجالة البيت"

قال الفنان بيومي فؤاد، إن تصريحاته حول مسلسل رجالة البيت، اعتذار لمن اعتبر العمل غير مناسب له من الجمهور، مؤكدا أنه لم يصف المسلسل بأي ألفاظ سلبية.

وأضاف في بيان: "معنى حديثي أنه إذا رأى البعض أن المسلسل لا يضحكهم فهذا حقهم، وكعادة الأعمال المختلف عليها، تلقيت اتصالات وإشادات من جمهور اعتبر المسلسل تمتع بالكوميديا الخفيفة التي يمكن متابعتها دون التركيز في الخطوط الدرامية".

وتابع: "يجب وضع ظروف التصوير الصعبة في الاعتبار"، مؤكدا اعتزازه بزملاءه الفنانين وفريق العمل بالكامل واستعدادهم لأعمال أخرى مقبلة، "الجمهور لا يحكم على الفنان من عمل واحد".

وأشار إلى اعتزازه الكبير بكل من أشاد بأداءه في مسلسل خيانة عهد.

يذكر أن بيومي فؤاد أجرى حوارا مع "العربية نت"، قال فيه: "كنا سخفا ودمنا تقيل في رجالة البيت"، لذا حرص على توضيح ما قاله.

ومسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول، المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج أحمد الجندي، والمسلسل من تأليف أيمن وتار.