غدا.. مطار مرسى علم يستقبل 223 مصريا عائدين من واشنطن

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح غد الخميس، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قبل يومين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لنقل المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتصل الرحلة رقم ms 982 والتي سيرتها الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، وعلى متنها نحو 223 مواطنًا مصريًا من العالقين هناك، حيث يجرى فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنت 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.