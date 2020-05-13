بيتر ميمي يكشف عن صورة من مشهد "ملحمة البرث" بـ"الاختيار"

نشر المخرج بيتر ميمي، صور من كواليس تصوير المشهد الأخير من مسلسل "الاختيار"، الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، على "فيس بوك".

وعلق "بيتر" على الصورة قائلاً: "ملحمة البرث".

يتناول المسلسل، حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.