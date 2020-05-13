139 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3000 طن يوريا و3490 طن رمل و1500 طن فوسفات كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15461 طن حديد بلت و1093 طن خردة و8000 طن سكر و1969 طن خشب زان و12431 طن ذرة و1750 طن كلوريد ايثلين . ‎

بينما شملت حركة الصادر من الحاويات فواكة ( برتقال وفراولة وعنب ويوسفي ) وخضروات ( بطاطس وخرشوف وخضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وبرسيم وثوم وبردقوش ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وألمانيا وهولندا وسنغافورة وبريطانيا والهند وإسبانيا .

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139503 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96540 طنا، كما غادر عدد 2274 شاحنة منها 918 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49218 من البضائع العامة .