لحمايتهم من كورونا.. "الصحة" توضح كيفية التعامل مع كبار السن

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" في ما يلي، كيفية التعامل مع كبار السن لحمايتهم من كورونا، لتجنب الإصابة بالفيروس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

كيفية التعامل مع كبار السن لحمايتهم من كورونا

كبار السن من الفئات الأكثر خطورة وتضررا من كورونا، لذلك يجب اتباع التالي معهم:

ـ حافظ على مسافة آمنة وتجنب التواصل الجسدي، كالاحتضان والمصافحة.

ـ أغسل يديك بالماء والصابون.

ـ لا تشارك الطعام أو الأدوات.

ـ التأكد من أن غرف كبار السن نظيفة وجيدة التهوية.

ـ إذا كنت مريضا امتنع عن التعامل مع كبار السن.

ـ الحرص على تقديم وجبات صحية ومتوازنة لكبار السن.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.

ـ منع التجمعات الاجتماعية في المنزل أو زيارة الآخرين.

ـ في حالة كان كبار السن يعانون من أعراض تنفسية، يجب الاتصال على 105، أو 15335.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تسجيل وفاة 12 حالة جديدة.

ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.