عبر الشائعات.. محاولة قطرية فاشلة لتمزيق العلاقات الإماراتية المغربية

استمرارًا لدور الإعلام القطري التخريبي لشق الصف العربي من خلال الشائعات والذباب الإلكتروني القطري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، هناك محاولات مستميته من الإعلام القطري لضرب العلاقات الإماراتية المغربية عبر نشر الأخبار والتقارير الزائفة، رصدها تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن قطر وعبر ذبابها الإلكتروني تحاول الوقيعة بين الدول العربية وتستخدم منصات مأجورة ومرتزقة إعلاميين لفبركة الأخبار وإثارة الفرقة بين الشعوب لكن مثل تلك التقارير لا تؤثر على العلاقات القوية التي تجمع البلدين من خلال السعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتكريس مبادئ التسامح والتعايش في العالم.

وأشار التقرير، إلى أن العلاقات المغربية الإماراتية تحظى باهتمام واسع من طرف قيادتي البلدين وتعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا للإمارات فالإمارات في المركز الأول على صعيد الاستثمارات العربية في المغرب في مجالات الطاقة والعمران والسياحة والاتصالات والخدمات كما تقدر صادرات المغرب لدولة الإمارات بنحو 217 مليون درهم إماراتي في 2015 ولن تفلح آلة قطر الإخونجية في بث الفرقة بين الأشقاء.