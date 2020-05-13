بيومي فؤاد: أعتذر لمن أساء فهم تصريحاتي.. وأعتز بفريق "رجالة البيت"

تحدث الفنان بيومي فؤاد بشأن تصريحاته الأخيرة حول مسلسل "رجالة البيت"، الذى يعرض خلال شهر رمضان، قائلًا، "تلقيت اتصالات من بعض الفنانين والجمهور داخل مصر وخارجها معُجبين بأحداث المسلسل".

وأجرى بيومي فؤاد حوارًا مع "العربية نت"، قال فيه: "كنا سخفاء ودمنا تقيل في رجالة البيت"، لذا حرص على توضيح ما قاله.

وذكر "بيومي" لـ"الوطن": "من الطبيعي فى أي عمل فني أن يكون هناك انقسامات فى الأراء، سواء بالسلب أوالإيجاب، فالبعض يرى أن المسلسل جيد لأنه يقدم الكوميديا الخفيفة التى تتابعها الأسر المصرية باستمرار كل يوم، وتتناسب مع شهر رمضان".

وتابع، "أقصد من تصريحاتي الأخيرة توجيه الحديث لكل من انتقد المسلسل، فإنني اعتذر له، بأننا لم نقدم عملًا كوميديًا على المستوى المطلوب بالنسبة لرؤيته، ولكن يجب مراعاة أن المسلسل تم تصويره فى ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى شعور البعض بأن هناك شيئ غير مُكتمل بالعمل".

وتابع، أعتز بكل فريق عمل "رجال البيت"، مشيرًا إلى توقعه بأن منتقدي المسلسل سيغيرون آرائهم بعد مشاهدته مرة أخرى بعد شهر رمضان.

"رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، وويزو، وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار.