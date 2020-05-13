الإبراشي يشيد بأهالي قرية في قنا بسبب كورونا: التعايش هو الحل

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بما فعله أهالي قرية الخطارة في قنا بعدما قاموا بعزل أنفسهم ذاتياً في أعقاب إصابة 25 من أبنائها، ولم ينتظروا تدخل الدولة أو وصول المسؤولين أو الأطباء، موضحًا أن التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هو الحل إلى أن نجد حلاً وعلاجاً.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن العالم كافة بدأ عملية التعايش ومصر في القلب من ذلك، من أجل تجاوز الجائحة، كما أن هناك استهانة كبيرة في كافة محافظات مصر من بعض المواطنين.

وتابع: "تجاوزنا مرحلة النصائح، وأعتقد أننا وصلنا إلى حالة أن يكون الشخص لديه وعي شديد بخطورة الفيروس القاتل، وفي حال استهانة المواطن سوف يعود في النهاية إلى أسرته وقد يلحق الضرر بهم".

من ناحية أخرى، استعرض "الإبراشي"، صورا لجلسة صلح بين عائلتين في أسوان، عقدها أحد النواب، مشدداً على أن ذلك شيء نبيل ولكنه مؤذ في ذات الوقت، ولا يصح في وقت الجائحة، فضلاً عن أنه يكرس لحالة الاستهانة لدى المواطنين.

كما استعرض صوراً لإفطار جماعي لبعض المواطنين، قائلًا: "هذه صور سلبية تضر بالصحة".