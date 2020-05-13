ضبط صفائح جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بورسعيد

تمكن رجال مديرية ومباحث التموين ببورسعيد، اليوم، من ضبط 200 كيلو من الجبن الأبيض منتهي الصلاحية داخل صفائح تضم حشرات ومعدة للبيع.

كانت مديرية التموين قد نظمت حملة تحت إشراف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، ومجدى الخضر وكيل المديرية، شارك فيها جمال عبد العزيز مدير الإدارة، وإبراهيم الخياط مدير الرقابة، وعصام فوده رئيس حملة شرق، وعضوية أحمد سيد وأحمد الوصيف كبيري مفتشى شرق بورسعيد، ,ضمن حملات لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية .

وأسفرت عن ضبط إحدى المحال التجارية في حي العرب بجوار مبنى كفالة اليتيم وبحوزته كميات كبيرة تقدر 200 كيلو جرام من الجبن الأبيض منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي معبأ داخل صفائح تنبعث منها روائح كريهة وتضم حشرات كانت معروضة للبيع، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.