مصاب بكورونا في الأقصر: نقلت الفيروس لـ21 من عائلتي.. ونحظى برعاية جيدة

وجه عمر عبدالله المصاب بفيروس كورونا بمدينة الأقصر، الشكر للجيش الأبيض والأطقم الطبية القائمة على رعاية مرضى كوفيد 19، قائلًا: "إنه كان ضمن الفريق الطبي الذي يعالج المرضى، وانتقل الفيروس له، ثم نقله لـ21 فردًا من عائلته، بينهم نساء وأطفال".

وأعرب "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية القناة الأولي المصرية، عن سعادته باهتمام الإعلام والمسؤولين بمرضى فيروس كورونا المستجد، والتخفيف عليهم في محنتهم الصعبة التي يمرون بها، مشيرًا إلى أنه متواجد في العزل الصحي هو وأفراد أسرته منذ 3 أسابيع.

وأكد أنهم يحظون برعاية صحية جيدة، وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على الدور الكبير الذي يولونه لمرضى فيروس كورونا، واختتم كلامه "ربنا يعينكم على اللي انتم فيه وينتهي هذا الفيروس في أسرع وقت".