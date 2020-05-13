تشكيل لجنة لبحث تعويض خسائر حريق الـ7 أفدنة والمنازل بالمنوفية

أكد خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، أن الحريق الذي نشب في عدد من العشش والأراضي الزراعية بقرية الرمالي تم السيطرة عليه بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء، مؤكدا أنه لا توجد خسائر في الأرواح وإنما نفوق بعض الماشية.

وأضاف "النمر"، لـ"الوطن"، أن مديرية التضامن شكلت لجنة لبحث الخسائر لتعويض خسائر المواطنين، موضحا أن الحريق دمر محصول القمح في عدد من الأراضي.

وكان حريق هائل قد نشب في عدد من المنازل والأراضي الزراعية في القرية، خلال 48 ساعة الماضية، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات المطافي للسيطرة على الحريق وتم السيطرة عليه.

وأكد عدد من الأهالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحريق دمر 7 أفدنة من الأراضي الزراعية وعدد من المنازل وتسبب في نفوق بعض المواشي.